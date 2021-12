Após 50 anos, Nova York se rende de novo à Beatlemania

A cidade mais importante dos Estados Unidos iniciou na noite desta sexta-feira, 7, uma viagem de meio século ao passado, com as celebrações pelos 50 anos da chegada dos Beatles a Nova York, uma turnê que entrou para a história como a responsável pelo nascimento da Beatlemania em escala global.

No dia 7 de fevereiro de 1964, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr desembarcaram no aeroporto John F Kennedy para mudar os rumos da música pop mundial. Meio século depois, alguns dos mais prestigiados artistas do planeta se reúnem para comemorar o início de uma das maiores revoluções musicais da história moderna.

No domingo, quando se comemora meio século da apresentação dos Beatles no programa de TV "Ed Sullivan Show", a "CBS" (emissora que transmitia o programa há 50 anos) exibirá o especial "The Night That Changed America: A Grammy Salute to The Beatles" (A Noite que Mudou a América: Uma Homenagem do Grammy aos Beatles).

Subirão ao palco músicos consagrados como Stevie Wonder, Dave Grohl, Jeff Lynne, Maroon 5 e Eurythmics, além de Paul McCartney e Ringo Starr. No fim da noite, os dois beatles remanescentes se apresentarão juntos novamente, como aconteceu na cerimônia de entrega dos prêmios Grammy, no fim de janeiro.

Mas as celebrações não podem ser vivenciadas apenas pela televisão. Nos teatros da Broadway, shows acontecem por todo o fim de semana para celebrar o primeiro encontro dos quatro rapazes de Liverpool com a América.

Na noite de sexta-feira, o grupo nova-iorquino Spin Doctors, autor dos hits "Two Princes" e "Little Miss Can't Be Wrong", subiu ao palco do Teatro Hudson para homenagear a obra dos Fab Four. A abertura da noite ficou por conta da banda brasileira Clube Big Beatles, únicos representantes da América do Sul nas celebrações da "Invasão Britânica".

"Estar presente na celebração de um momento tão histórico para a música moderna é algo inesquecível. É mais um passo muito importante na nossa carreira. Mais um reconhecimento no exterior desse trabalho que desenvolvemos no Brasil, contribuindo para manter viva a obra de John, Paul, George e Ringo", disse Edu Henning, percussionista e fundador do Clube Big Beatles, grupo fundado em 1993 e que há 20 anos consecutivos se apresenta também no festival International Beatle Week, que acontece em Liverpool.

No repertório do grupo capixaba estiveram presentes grandes sucessos dos Fab Four, mas a música brasileira não foi esquecida. "Tínhamos de apresentar aqui nossa versão de Eleanor Rigby em bossa nova, um estilo tão aclamado pelos americanos. O público adorou e pôde se lembrar de uma música que também deu uma contribuição importante para a cultura americana", destacou EduHenning.

Entre os artistas com presença confirmada nos palcos de Nova York este fim de semana estão Peter Ash, ex-cunhado de Paul McCartney, que nos anos 60 fez parte do duo Peter e Gordon; Donovan, maior nome do folk inglês, e Billy J. Kramer, músico de Liverpool que chegou às paradas de sucesso com composições de Lennon e McCartney.

