Uma música inédita de Paul McCartney, gravada com sua banda Wings, em 1974, surgiu na internet depois de 40 anos. A canção, chamada Love my Baby, foi gravada para o documentário One Hand Clapping. O filme, feito para TV, trazia os integrantes da banda tocando suas músicas mais famosas, além de outras canções inéditas, mas acabou lançado apenas em 2010. Ainda assim, Love my Baby não foi incluída no documentário.

A canção ficou disponível na internet no site Buzzfeed. A revelação do material inédito coincide com o relançamento de dois discos clássicos do Wings, Venus and Mars e Wings At The Speed of Sound, no dia 3 de novembro. Love my Baby pode ser ouvida e baixada na página oficial do ex-beatle.

No mês passado, Paul McCartney já havia revelado outra material perdido em seus arquivos: uma versão alternativa da música Beware My Love que traz John Bonham, baterista do Led Zeppelin, na percussão.

No Brasil

Paul McCartney fará dois shows em São Paulo nos dias 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras. Além da capital paulista, o ex-Beatle também passará por Espírito Santo, no dia 10, Rio de Janeiro, no dia 12, e Distrito Federal, no dia 23.

Estadão Conteúdo Após 40 anos, música inédita de McCartney é revelada; ouça

adblock ativo