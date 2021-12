Após 19 dias internado, Chico Anysio recebe alta

Após 19 dias internado, Chico Anysio recebeu alta na noite de segunda-feira, 30. O humorista deu entrada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 11 de agosto, com um quadro de hemorragia digestiva, segundo informações da assessoria de imprensa da unidade ao G1. Três dias depois, ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada de parte do intestino grosso.





adblock ativo