Após 15 anos, Bon Jovi vai voltar ao Brasil em outubro

Após um intervalo de 15 anos, Bon Jovi vai retornar ao Brasil para show da turnê "The Circle Tour", no dia 6 de outubro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A banda é uma das que mais fazem apresentações ao vivo em estádio no mundo. Em 2008, o grupo ficou em primeiro lugar no ranking da Billboard das turnês mais vendidas. O Bon Jovi soma mais de 120 milhões de discos vendidos, inúmeros prêmios e mais de 2.600 shows em pelo menos 50 países.







Com realização da Time For Fun, a "The Circle Tour" terá pré-venda para clientes Credicard, Citibank e Diners pelo site www.ticketsforfun.com.br, telefone, nas bilheterias oficiais do show e nos demais pontos de vendas espalhados pelo Brasil. As informações sobre preços e datas de pré-venda e venda serão divulgadas em breve.









