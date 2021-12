Após 10 anos, George Michael lança novo álbum

Aos 50 anos de idade, o cantor britânico George Michael espera retomar sua carreira com o lançamento de "Symphonica", o primeiro disco em dez anos, um "trabalho de amor" gravado ao vivo durante sua última turnê em 2011, quando acabou hospitalizado por causa de uma grave pneumonia.

O novo álbum do ex-integrante do duo Wham! será lançado no próximo dia 17 de março e representará o sexto disco de sua carreira solo, iniciada em 1982.

Composto por 17 faixas, o novo álbum do artista que possui mais 115 milhões de discos vendidos revisará toda sua carreira e, desta vez, interpretadas junto a uma orquestra sinfônica. Além das músicas autorais, "Symphonica" também contará com luxuosas versões, como "Roxanne", do The Police.

Esse é o primeiro disco após "Patience", lançado em 2004, e foi sendo composto ao longo de cada um dos shows que George Michael realizou em cidades de toda Europa, como Milão, Copenhague, Praga e Paris, e do Reino Unido, como Londres.

Com uma criteriosa seleção do lendário produtor Phil Ramone, no que representou sua última parceria antes de sua morte - em março de 2013 -, o novo disco do ídolo britânico recolhe seus melhores momentos e interpretações.

Cheio de aplausos e gritos de seus admiradores, "Symphonica" também é o primeiro disco do artista após a forte pneumonia que sofreu em novembro de 2011, quando estava em Viena com sua turnê. Por causa desta doença, que o deixou à beira da morte, o cantor britânico se afastou dos palcos por um longo tempo.

George Michael, nascido em Londres em 1963, elaborou duas versões para este novo disco, uma padrão e outra voltada para colecionadores, afirmou David Austin, diretor-executivo do álbum, que destacou a "energia" com a qual o artista voltou ao trabalho após sua doença.

No disco estão presentes os clássicos que o lançaram à fama mundial, como "A Different Corner", do álbum "Music from the Edge of Heaven", época na qual ainda fazia parte do famoso duo Wham!, de quem se separou pouco depois.

Os fãs de um dos artistas também poderão encontrar a famosa balada "One More Try", incluída em seu álbum "Faith" e que fala das dúvidas de uma jovem em relação ao amor. Esse disco, lançado em 1988, vendeu 25 milhões de cópias.

O êxito de Michael também foi construído através de vários prêmios alcançados ao longo de seus 30 anos de carreira, entre eles três prêmios Brit, um prêmio MTV e oito indicações aos prêmios Grammy, das quais acabou vencendo duas.

George Michael, o artista britânico mais reproduzido nas rádios entre 1894 e 2004, também deixa um espaço para versões de outros ícones, como Nina Simone, da qual interpreta a faixa "My Baby Just Cares For Me" (1958).

A faixa número 13 de "Symphonica" é "Idol", interpretada em 1976 por Elton John, um artista muito admirado por George Michael e que faz parte do álbum "Blue Moves".

O novo disco de George Michael também será acompanhado pela transmissão de um documentário gravado durante o show do cantor na Ópera Garnier de Paris, onde foi o primeiro artista contemporâneo a se apresentar.

Nessa histórica atuação, Michael ainda aproveitou a ocasião para dedicar seu show à associação francesa de luta contra a aids Sidactian, um fato que já havia feito em outros shows, como o do Royal Albert Hall, na capital britânica.

George Michael também participou junto a outras grandes estrelas como The Who, Spice Girls, Muse, Queen, Ray Davies (Kinks), Oasis e Kaiser Chiefs no espetáculo de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

adblock ativo