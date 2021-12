Após 10 anos, festival Animaí! retorna em formato virtual

Os dias 6 a 10 de abril marcam o retorno do festival Animaí! – Encontro Baiano de Animação e Games, na sua quinta edição, após 10 anos de hiato. O evento volta em formato 100% virtual por conta da pandemia e apresenta 40 trabalhos inéditos (20 animações e 20 games), entre produções baianas, nacionais, curtas e longas-metragens.

“A gente havia realizado quatro edições, só que os custos, mudanças de diretoria, entre outras coisas, foram determinantes para que o evento não voltasse a acontecer. Nós vimos que havia uma necessidade enorme de voltarmos com esse projeto e incorporar a linguagem dos games, que antes não era nosso foco como a animação”, afirma Aline Sousa, produtora e curadora do evento.

Há dois, Aline e sua equipe começaram a captar os recursos e começaram diálogos com lideranças de animações e de games, formando a associação Gama, que uniu produtores das respectivas áreas.

“A partir dessas consultas e de perceber essa necessidade, nós vimos que era muito importante que o evento voltasse a ser realizado. Junto com as lideranças da Gama, a gente retomou o evento, trazendo uma programação que tenha uma significância para este público, para os realizadores”, pontua Aline.

A importância do retorno

Com um foco muito voltado a produções baianas, mas sem deixar de abranger o cenário nacional, a volta do Animaí! é de suma importância para fomentar o mercado da animação e dos jogos eletrônicos, que possuem um mercado de trabalho ainda muito “de nicho”.

“Pra mim, realizar o evento agora, além do resgate da memória, é um ato de resistência diante da situação que a cultura vive hoje no país, a Lei Aldir Blanc trazendo essa oportunidade de conseguirmos fazer o projeto. A arte resiste, a arte persiste e tem esse sabor de trazer um evento necessário”, desabafa Aline.

Além do público, beneficiado com a volta de um festival querido, os artistas da área foram contemplados com uma ajuda necessária nesse momento de isolamento e escassez de trabalho.

“Nossos profissionais dessa área foram bastante atingidos por conta da pandemia, e o evento vindo ser realizado agora, totalmente virtual e com programação gratuita, é ótimo para promovermos a descentralização dos recursos. Contratando palestrantes, equipe. Injetando recursos, nós estamos colaborando”, esclarece.

Um dos destaques do evento será a exibição do filme Corações Encouraçados (2019), dirigido por Jamile Coelho e Cíntia Maria. Jamile já havia participado da última edição do evento, em 2010, através do Intercâmbio Animaí!, para animadores que não moravam em Salvador. “Eu fui selecionada com mais umas quatro pessoas e foi aí que tive contato com o evento, foi um encontro muito interessante”, conta Jamile.

A diretora também comenta sobre a falta que um evento como esse faz para o mercado.

“Nós tínhamos um movimento de valorização da animação baiana muito forte. A Bahia é vanguarda na animação, temos Chico Liberato, um dos primeiros animadores do Brasil. Hoje nós temos diversos estúdios pelo Brasil produzindo conteúdo, temos estúdios que produz pra Disney. É um momento muito fértil para a animação baiana, tanto para a questão autoral quanto para o mercado. Estamos criando uma cena interessante”.

Um dos maiores diferenciais da quinta edição do evento, em relação às anteriores, é a mostra competitiva de animação e games. “A gente vai ter prêmios com recursos, concursos na área visual, assessorias em audiovisual. São coisas que a gente pensou para o fortalecimento do mercado, dos realizadores, para que contribua mesmo para quem produz o conteúdo”, explica a curadora.

As duas mostras serão julgadas por um júri técnico respectivo para cada âmbito. Também haverá um prêmio de destaque para a diversidade.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.

adblock ativo