Aplique de cabelo leva empresa a processar Paris Hilton

Muita gente já acordou com o cabelo ruim, mas perder 35 milhões de dólares por causa disso? Nem mesmo Paris Hilton está disposta a tal prejuízo.



Advogadas da socialite disseram que vão explorar "todas as nossas defesas vigorosamente e potenciais reivindicações de indenização" contra uma empresa que processou Paris, pleiteando 35 milhões de dólares pela violação de um contrato que a obrigava a usar apliques capilares dessa companhia, a Hairtech International, com sede em Beverly Hills.

