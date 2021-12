Apagão e convidados especiais marcam o 2º dia do Festival de Verão

Apesar de um inesperado apagão deixar Salvador e cidades do interior da Bahia sem energia (leia mais) na noite de quinta-feira, 3, a animação do Festival de Verão continuou empolgante com participações especiais. Ao que parece, todos que marcam presença na festa querem sentir o gostinho de subir ao palco principal do evento. Logo no início da noite, Belo recebeu Jorge Vercillo.



Assumindo a segunda apresentação, o grupo Jota Quest resolveu misturar o som e convidou o cacique Carlinhos Brown para se juntar ao grupo. Já Ivete Sangalo contou com a presença do sambista Diogo Nogueira para cantar a inesquecível 'Maracangalha', de Dorival Caymmi.





Nesta sexta-feira, 4, no terceiro dia do Festival de Verão, Tomate, Ana Carolina, Asa de Águia, Luan Santana e Harmonia do Samba sobem ao Palco 2011.



* Com informações de Mariana Paiva e Verena Paranhos, de A TARDE

