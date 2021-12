Aos 92 anos, Mãe Stella lança canal no YouTube

Mãe Stella de Oxóssi, 92 anos, imortal da Academia de Letras da Bahia e uma das maiores referências vivas do estudo da herança cultural africana no Brasil, será protagonista de um canal no YouTube, chamado "Da Cabeça de Mãe Stella", que será lançado a próxima segunda-feira, 25, às 10h, em um evento na Malagueta Filmes, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

O conteúdo será voltado para a força das quase oito décadas de fé e intelectualidade da ialorixá . Ensinamentos, memórias, depoimentos e textos que revelam os 78 anos de trabalho de Mãe Stella foram traduzidos em vídeo e serão disponibilizados gratuitamente através da plataforma. A ideia surgiu da própria imortal que, como espectadora frequente de palestras filosóficas publicadas no YouTube, teve a ideia de veicular ali ensinamentos da cultural yurubá.

“Gosto de estar atualizada e meu objetivo com esse canal é que as pessoas tenham acesso a ele e, como se estivéssemos jogando uma semente, de forma a fixar mais tudo sobre a cultura yorubá. Quero fazer uma mistura que junte a verdade com a consciência de sabedoria possam fixar no juízo. Para que os mais novos tenham acesso de forma correta, para não deturpar, e isso fortalece a nossa fé. Com isso, acho que estou prestando um serviço à humanidade”, afirmou Mãe Stella.

O canal é composto por quatro séries de programas: "Artigos de Mãe Stella", com narração de artigos por atores do Bando de Teatro Olodum; "Meu Encontro com Mãe", com depoimentos emocionados de encontros com Mãe Stella na fala de nomes como Gerônimo Santana e Margareth Menezes; "O Que Mãe Gosta", com as ações que ela gosta de ver acontecer na vida; e "Luz de Mãe", com mitos da cultura yorubá narrados por iniciados no candomblé. Os vídeos foram produzidos exclusivamente para o canal que contará com atualizações semanais.

