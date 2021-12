Aos 78 anos, morre o artista plástico argentino Reinaldo Eckenberg

O artista plástico argentino Reinaldo Eckenberg, 78 anos, morreu na noite desta terça-feira, 8. Radicado na capital baiana há 51 anos, ele estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, desde a última segunda-feira, 7, quando sofreu um infarto.

Na terça, Reinaldo teve um segundo infarto e não resistiu. A notícia só foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 9, em respeito ao companheiro do artista, Emílio Ugarte.

Em uma reportagem à Revista Muito, de A TARDE, em 2015, Eckenberger explicou que foi incentivado por um amigo à conhecer o barroco baiano. "Minha ideia era conhecer a Bahia, encerrar o capítulo Brasil e rumar de volta para Buenos Aires, mas fui ficando, ficando e cá estou até hoje", explicou ele, que ganhou fama depois de desembarcar na capital baiana, em 1965.

Recém-chegado na Bahia, Eckenberger recebeu, na época, um convite do, também artista plástico, Juarez Paraiso para participar da primeira bienal baiana, em 1966, no qual foi premiado.

Ainda para a reportagem de A TARDE, o colega do artista, Almandrade, declarou que as obras de Reinaldo Eckenberger eram "inspiradas na comédia do cotidiano, com sua hipocrisia e falsos valores".

Já para Leonel Mattos, o trabalho do artista era, sobretudo, singular. "Ele tem uma coisa que poucos artistas têm, que é a identidade. Sua obra é autoral. Além disso, é grande colorista e excelente ceramista, que merecia maior reconhecimento do que tem. Acho que a Bahia deve uma grande homenagem a ele".

“Seios fartos escapam de decotes suntuosos e decadentes. Línguas se projetam em busca de prazer, inclusive o de satirizar. Boca, falo, fetiche, olhos arregalados em êxtase. Não são apenas estes elementos que nos apontam que obra de Reinaldo Eckenberger é marcada pelo erotismo. As ideias de Georges Bataille, autor francês do início do século XX, estudioso das religiões e das incipientes teorias psicanalíticas, iluminam este primeiro olhar e nos revelam um possível erotismo nos corpos unidos, híbridos, criados pelo artista em diversos materiais e técnicas. Eckenberger vai além e transgride a interdição do incesto em seu mundo imaginário onde duas figuras, a mulher e o menino, aparecem de forma insistente, sobretudo a partir da década de 70", disse a jornalista Luciana Accioly, que obteve mestrado em artes visuais na Universidade Federal da Bahia (Ufba), em artigo sobre o trabalho do argentino.

* Colaborou a jornalista Eduarda Uzêda

