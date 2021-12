Aos 69 anos, Vera Fischer e Evandro Mesquita são vacinados contra a Covid-19

A atriz de 69 anos, Vera Fischer, recebeu na manhã desta quarta-feira, 31, na zona sul do Rio de Janeiro, a sua primeira dose da vacina contra o coronavírus. A artista apareceu exibindo orgulhosa a sua carteirinha de vacinação.

“Hoje foi o meu dia, mas espero que em breve todos sejam vacinados”, escreveu Vera em vídeo publicado nas suas redes sociais onde aparece recebendo a aplicação do imunizante.

Quem também marcou presença para receber a dose da vacina foi o ator e cantor, Evandro Mesquita, também com 69 anos. Na legenda da foto no Instagram, ele celebrou o momento e exaltou os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate a pandemia.

“Viva o Sus, viva a ciência, a Fiocruz e o Instituto Butantã,! Viva a Aline, que me vacinou e a todos os profissionais de saúde que estão no pescoço dessa crise monstra há bastante tempo”, disse o vocalista da Blitz.

