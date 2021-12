Aos 35 anos, Olodum mantém raízes e luta

Difícil imaginar um brasileiro que tenha passado pelas décadas de 1980 ou 1990 sem ouvir "Ilha, ilha do amor, Madagascar" ou "Canta, canta Salvador, canta, canta. Canta meu amor", sempre embaladas pelo som forte dos tambores. Autor dessas e de muitas outras músicas populares, o Olodum comemora, nesta sexta-feira, 35 anos. Criado como alternativa carnavalesca dos negros em Salvador, o grupo virou expoente da cultura afro-brasileira. Cultura que ajudou a divulgar em 35 países espalhados por todos os continentes.

Até os anos 70, os grandes blocos do carnaval da Bahia eram compostos majoritariamente por brancos. Para garantir a festa da população negra e enfrentar o racismo, em 1974, foi criado o Ilê Aiyê, que no último carnaval recebeu homenagem pelos seus 40 anos. Depois daquela iniciativa, outras comunidades produziram seus blocos, como o Malê Debalê (1979) e o Muzenza (1981), muitas vezes reunindo moradores de bairros específicos. No caso do Olodum, o Maciel-Pelourinho.



O local - cujo nome faz referência à coluna de pedra que servia para castigar escravos no período colonial - havia perdido centralidade na economia de Salvador e, até os anos 80, sobrevivia estigmatizado como espaço de "marginais". Sobrados eram ocupados por famílias pobres e por prostitutas. Por manterem o local, o fotógrafo Pierre Verger chegou a afirmar que "devia se erguer no Pelourinho um monumento às putas". Ali, nos cortiços e pelas ladeiras do "Pelô", como chamavam os moradores, a negritude conseguiu se reafirmar por meio da cultura. <GALERIA ID=18982/>



Os negros da Bahia fizeram da música, da religiosidade e da linguagem, expressões de resistência. Reunindo todos esses elementos, o Olodum surgiu como projeto cultural e político de luta contra o preconceito. O presidente do grupo, João Jorge Rodrigues, destaca que o trabalho tinha como objetivo tornar conhecida a história africana. "Nos primeiros carnavais, fomos muito criticados porque falamos do Egito. Não entendiam que o Egito fazia parte da África. Nós pesquisamos e mostramos que o Egito é África, que Madagascar é África, que Etiópia é África."



A escolha carregava profundo caráter político de valorização das tradições negras. "Nós queríamos mostrar que esses países africanos produziram elementos fundamentais para a história, como a ciência e o alfabeto", diz. "Queríamos trazer à tona a dimensão da diversidade da África, pois sempre houve uma visão hollywoodiana dos personagens da história desses países: eles sempre foram retratados como brancos", completa o presidente do Olodum.

"Sei que o mar da história é agitado", afirma o grupo em Canto ao Pescador, cuja letra mostra outra matriz cultural do Olodum: a nordestina. As referências se multiplicam, da figura do pescador à citação a Oloxum, passando pelo cantor baiano Dorival Caymmi. Os sucessos fizeram com que as letras do Olodum, palavra yorubá que significa "Deus dos Deuses", entrasse para o repertório do brasileiro.



Toda a preparação do carnaval pretendia ser educativa. Os temas que seriam abordados eram pesquisados, transformados em apostila e, depois, entregues aos compositores e possíveis cantores para que se apropriassem dos fatos e se identificassem com as histórias. Em Revolta Olodum, o grupo faz referência à Revolta dos Búzios, também conhecida como Conjuração Baiana, assim como à Guerra de Canudos e ao cangaço: "Pátria sertaneja, independente / Antônio conselheiro, em Canudos presidente".





Helena Martins | Agência Brasil Aos 35 anos, Olodum mantém raízes e luta

