Aos 22 anos, estudante produz instrumentos com recicláveis

Todos o conhecem pelos corredores da Escola de Música (Emus) da Ufba. Com o jeito acanhado, Filipe Palma Abreu esconde seus vários talentos. Aluno do 6º semestre do curso de composição, ele dedica a vida à música. Desde a infância, quando foi apresentado à música clássica pelo seu avó, Rodolpho Palma Abreu, o jovem alimenta em si a paixão pelo gênero, que norteia seus passos dentro e fora da academia.

O músico, que além de compositor é flautista, cria e fabrica instrumentos. Inspirado pelas Plásticas Sonoras de Walter Smetak, que era violoncelista, compositor, inventor de instrumentos, escultor e escritor, Filipe valoriza a plasticidade. Utilizando, muitas vezes, materiais recicláveis, o estudante se divide entre criar efeitos sonoros diferenciados e objetos de arte.

Quem o apresentou à obra de Smetak foi sua tia, Márcia Abreu. Artista plástica, é ela quem ajuda o sobrinho com a preocupação estética e acabamento dos instrumentos. "Ela me apresentou à cabaça, me ensinou a trabalhar com os materiais, como o verniz, o pirógrafo e tudo mais", conta.

Com nomes criativos como Convite ao Assento, Três Mosqueteiros, Boi D'água, Harmoniosas e Cosme e Damião, grande parte dos instrumentos foi nomeada durante a entrevista. Um destes foi apelidado, em outra ocasião, por uma funcionária da Emus, Eliane Mensitieri. "O Filipe apareceu lá com um instrumento novo, lindo, eu adorei. Perguntei a ele qual o nome e ele disse que ainda não tinha, me pediu para escolher. Chamei de O Protetor", lembra.

Filipe considera que seus instrumentos são mais apropriados para a produção de efeitos sonoros, já que as notas emitidas por eles são atonais, não tem um ritmo. Nos instrumentos de sopro, diferentes sons podem ser obtidos através dos bocais e boquilhas utilizados em sua construção.

Tímido, prefere que não falem dele: "As pessoas não me conhecem aqui, entende?". Filipe diz isso porque os colegas o conhecem apenas enquanto um músico, mas não têm acesso a todas as suas camadas, nuances, tons. O artista também desenha e teve suas obras expostas recentemente na Escola de Belas Artes da Ufba.

Filhos de Smetak

No contexto da descoberta universitária de inúmeras possibilidades de atuação no mundo da música, surgiu a amizade com Tuzé de Abreu, que se considera filho de Smetak. O músico, que é professor de cursos de extensão na Emus, tocou com o suíço durante dez anos. "Chamo a minha geração, ligada diretamente a Smetak, de filhos de Smetak. Depois surgiu uma geração de netos e amigos", conta.

O encontro dessas duas gerações que se inspiram em Smetak aconteceu em uma das apresentações promovidas pela Escola durante a comemoração de seu centenário. "Estávamos no Solar do Ferrão, fazendo uma improvisação coletiva e Filipe chegou com uma flauta. Ficou atrás tocando umas músicas bem tonais. Quando eu falei com ele, ele parou na hora, entendeu e começou a nos acompanhar", lembra. No evento seguinte da Emus, que aconteceu na Reitoria da universidade, Filipe foi convidado para tocar com uma de suas criações.

Sobre as particularidades comuns está a inquietude. "O Filipe ainda está em busca. O Smetak era inquieto, mas sabia o que queria", conta Tuzé. Nas palavras dele, Smetak nunca fez uma coisa aleatória e é isso que ele acredita que Filipe ainda vai descobrir.

Outro aspecto em comum é o que se conhece como "ouvido absoluto". "Eu descobri que tinha quando era criança. Estava sentando no piano do Instituto de Educação Musical (IEM, onde estudou por dez anos), quando comecei a apertar as teclas e dizer quais notas eram. Chamei a professora e ela me pediu para fechar os olhos, tocou as notas no violão e eu acertei quais eram!", lembra Filipe.

Futuro

Uma característica marcante de Filipe é a organização. O quarto do estudante, que abriga seus instrumentos e ferramentas é extremamente organizado, o que, para Tuzé, demonstra que esta é a atividade de sua vida a qual ele mais se dedica: a criação de instrumentos.

Filipe ainda não sabe qual caminho deve seguir. Aos 22 anos, o jovem já construiu 36 instrumentos. Encantado com o momento de experimentação, o flautista, compositor e artista ainda não quer se sentir limitado. "Eu já tinha bastante bagagem quando cheguei na Emus. Aprendi muito no IEM, mas já cheguei lá sabendo várias coisas também. Mas aqui é diferente sabe? Até o ar é inspirador", completa.

