Aos 16 anos, Justin Bieber publica suas memórias em outubro

O cantor canadense Justin Bieber, que aos 16 anos já conta com uma legião de fãs, publicará em outubro um livro de memórias, que repassará sua curta carreira, informou hoje a editora HarperCollins, encarregada de sua publicação nos Estados Unidos e no Reino Unido.





Nascido em 1994, na cidade canadense de Stratford, o cantor contará suas jovens memórias em "Justin Bieber: First Step 2 Forever: My Story", um livro no qual, segundo a editora, repassará com a ajuda de fotografias "seu maravilhoso caminho rumo ao estrelato".

"Estou entusiasmado de poder compartilhar um pouco mais do meu mundo com meus fãs através deste livro", disse Bieber em comunicado, em que assegurou que este novo projeto, no qual serão incluídas fotografias nunca vistas dele em seus shows, é uma nova maneira "agradecer" seus fãs.

O livro contará sua carreira, desde que protagonizava alguns dos vídeos mais vistos no YouTube até que conseguiu assinar um contrato, que o levou a seu primeiro álbum de estúdio, "My World", com o qual atingiu os topos das listas de vendas.

