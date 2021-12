Ao vivo, o DVD Cantigas de Garagem traz Raimundos renovada

Enquanto uns se arrependem e se ajoelham em busca do perdão divino, outros se mantêm de pé na tempestade, com um sorriso sacana nos lábios. Felizmente, os Raimundos remanescentes Digão e Canisso pertencem ao segundo grupo, como se pode ver no novo DVD ao vivo Cantigas de Garagem.

Ao lado dos membros mais recentes Marquim (guitarra) e Caio (bateria), a resistente dupla, original de uma das bandas mais importantes do rock brasileiro nos anos 1990, segue firme e forte em um cenário completamente diferente do daquela época.

Se a cena já é outra, o mesmo não se pode dizer da pegada hardcore brutal do quarteto, que surge afiadíssima nesta gravação ao vivo em estúdio, crua e direta, mas sem a presença de plateia. "Isso era algo que nunca tínhamos feito, rolava essa vontade de mostrar a banda mais detalhadamente", conta Digão, por e-mail.

Em 17 faixas, a banda apresenta o repertório completo do álbum mais recente, Cantigas de Roda (2014) e, claro, clássicos como Bê a Bá, Esporrei na Manivela, Eu Quero Ver o Oco e Puteiro em João Pessoa.

Já em Dubmundos, ska punk envenenado, o quarteto recebe a participação (previamente gravada) do rapper Sen Dog, do grupo norte-americano Cypress Hill.

Faixa de Cantigas de Roda, a versão original de Dubmundos já contava com o rapper: "Dubmundos era a única música que não estava pronta quando fomos gravar em Los Angeles".

"Queríamos uma participação gringa e durante as gravações, o Billy (Graziadei, vocalista da banda Biohazard e produtor do disco) convidou o Sen Dog para dar uma sacada no trabalho. Tínhamos algumas opções, mas no final optamos pelo Sen Dog, que mandou bem demais", relata.

Apego à raiz punk rock

Lançado no início do ano passado, Cantigas de Roda foi o álbum que marcou uma espécie de retorno definitivo da banda ao cenário nacional, com um novo trabalho lançado por gravadora major (Som Livre), aparições em programas de TV e grandes festivais.

Digão conta que esse retorno é uma espécie de união entre trabalho duro e persistência. "E ainda fizemos isso com pouco dinheiro! Vendo pelo panorama desse mercado que é muito mais vendido do que antigamente, sinto-me muito orgulhoso pelo que conseguimos! E ainda tem muita água pra passar debaixo dessa ponte", afirma o músico.

Quanto à parceria com a gravadora, ele conta: "A Som Livre tem mostrado trabalho e é o que queremos. Estamos com uma ótima distribuição e propaganda onde há muito não aparecíamos", vê.

"Estar com o pé no chão é o melhor caminho para a longevidade, por isso acho bom estar numa grande gravadora agora. Talvez antes não fosse a hora certa. Mas continuamos o nosso trabalho independente, assim todos se ajudam e a coisa anda", diz.

Não que aqui e ali o grupo não ouça propostas indecorosas dos empresários: "Antes de gravar o Cantigas, fomos em algumas gravadoras e ouvimos essa história", confirma.

"Mas ninguém melhor que nós mesmos para saber que seria um tiro no pé. Prefiro mil vezes ser fiel as minhas raízes que correr atrás de um sucesso barato e passageiro", afirma.

Mulher de Fases no trio

Famosa mesmo entre quem não é exatamente roqueiro, o Raimundos, não custa lembrar, já foi sucesso até no carnaval de Salvador (em 2001), quando o hit Mulher de Fases foi tocado por nove entre dez trios elétricos na avenida.

"Devido ao sucesso que foi na época, isso era uma coisa inevitável, nunca me importei! Tá na boca do povo, tá com Deus", felicita-se Digão.

E esse repertório mais pop segue no play list da banda: "Não fomos nós que renegamos o passado. Mulher de Fases, A Mais Pedida e 90% ou mais das músicas dos Raimundos são de minha autoria e do Canisso também, então não vejo mal algum. Imagina os Rolling Stones não tocarem Satisfaction nos shows?", ri.

Ao longo deste ano, a banda deverá trabalhar na divulgação do DVD, mas em 2016 volta com trabalho inédito: "Acredito que novidades somente em 2016. Agora, o que vai ser não posso dizer. E se o fizesse, teria que lhe matar depois", brinca o band leader.

Enquanto isso, esperam voltar a Salvador: "Por mim, o mais rápido possível. Salvador tem uma alma roqueira forte apesar de ser a terra do Axé! Amo tocar aí, só estou esperando os convites", conclui.

