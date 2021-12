'Any Malu' é a primeira youtuber feita em animação no Brasil

Se você é antenado nas redes sociais e é fã de youtubers, com certeza já ouviu falar na Kéfera, no Christian Figueiredo, no Felipe Neto e também na Jout Jout.

Todas essas pessoas conquistaram um público imenso pela internet por suas particularidades e opiniões e são vistos por milhões de pessoas diariamente.

Mas, você já imaginou assistir um canal, que expõe a opinião de uma garota extremamente carismática, mas que na verdade não passa de um 'desenho'? Isso mesmo, essa é a Any Malu, a primeira youtuber brasileira produzida integralmente por computação gráfica.

O (sur)real mundo de Any Malu é o nome do canal criado em 2015 pela Combo Estúdio, no Rio de Janeiro e apresenta uma garota de pele e cabelo em tons rosas, que interage com seu público com uma personalidade cativante, digna de desenhos animados com produções gigantescas.

A equipe de criação do canal bateu um papo com o E+, do jornal O Estado de S. Paulo.

Início

A ideia de criar a primeira youtuber brasileira, feita totalmente em animação, surgiu após o sucesso de criação da coleção Disney & Game of Thrones, que o estúdio produziu em meados de 2014, se tornar uma espécie de viral nas redes do mundo todo.

"Essas artes rodaram o mundo e com isso muita gente começou a nos seguir nas redes sociais. Daí tivemos vontade de mostrar para a galera que nos segue que também fazemos animações, e a melhor plataforma para a gente mostrar é o Youtube. Estudamos um formato para o programa e vimos que o vlog é o modelo mais atual que existe. Daí juntamos a fórmula de sucesso dos vloggers com as nossas ideias e animações, e assim nasceu a Any Malu", comenta Marcelo, um dos profissionais envolvidos no canal.

E de onde veio a inspiração? O pessoal da Combo Estúdios percebeu que o mercado brasileiro de animação tem crescido consideravelmente nos últimos tempos e produz conteúdos de alto padrão, que vem ganhando a TV, cinema e demais veículos de comunicação do País. "Decidimos ir pelo caminho que poucos foram, vimos que a internet é um mundo a ser explorado, e que está em crescimento rápido. Canais como o Nostalgia, do Felipe Castanhari, é um grande exemplo de qualidade e conteúdo na web. Daí resolvemos apostar nesse nicho", disse Marcelo.

Ao serem questionados se os responsáveis pela criação da Malu, foram inspirados por algum youtuber ou personagem de desenho animado, eles revelaram que ela foi uma espécie de 'mistura' de vários artistas e estrelas bem-humoradas. "A gente aqui do estúdio adora uma fuleiragem. Sempre que nos juntamos em roda sai muita zoeira. Ela tem um pouco de cada um daqui. A gente costuma dizer que pra criar a Malu basta pegar um liquidificador, colocar dentro a Tatá Werneck, a Ivete Sangalo, uma drag queen e um iogurte de morango. Queríamos justamente isso, que a Malu fosse 'zoeira' e totalmente sem noção", explicou o grupo.

A equipe conta com dez profissionais no preparo do estúdio mensal do canal, sem contar a equipe comercial da Malu. Foram necessários três meses de criação antes do lançamento oficial do canal. Roteiro, gravações das vozes, storyboard, layouts, modelagem da personagem e todo o processo de criação levou um "bom tempo", segundo a equipe.

Em formato de paródia com a música Sorry do cantor Justin Bieber, a youtuber Malu explica com todos os seus trejeitos, detalhe por detalhe sobre a sua criação e o desenvolvimento do canal.

Os comentários nas redes sociais que ligam o canal da Malu são explosivos e com frequência os fãs pedem mais e mais vídeos. "Olha, eu acho que quando a maior reclamação do público, é que precisa ter mais vídeos, é porque estamos no caminho certo", diz Marcelo

De acordo com o profissional, o feedback do canal é incrível. "A galera cobra, mas é por vontade de ver mais, de conhecer mais sobre o universo da Any Malu. Ela tem muito o que contar e mostrar do seu mundo, então eles querem fazer essa jornada, ela realmente é muito amada", explica.

Any Malu

O primeiro nome para a youtuber foi Nina, mas a equipe achou o nome muito comum.

A Youtuber possui um cunho jovial forte e está sempre antenada nos assuntos, gírias e memes que circulam pela internet e isso sempre foi o objetivo de seus criadores. "A ideia do canal sempre foi ser divertido, moderno e para todos. Então, brincamos tanto com memes do momento, com coisas geek, referências de clássicos, coisas que a gente gosta. O mundo dos desenhos animados é um mundo que todo mundo se amarra. Quem nunca curtiu um desenho animado que jogue a primeira bigorna", comentou Marcelo.

"A Any Malu é como uma filha. Dá um trabalho enorme, faz a gente gastar o maior dinheiro e passar noites sem dormir direito. Mas temos um orgulho enorme, mostramos pra todo mundo e ficamos loucos pra ver ela crescer e pode ter certeza que vamos ter ciúmes quando ela começar a namorar, destaca o profissional".

"Em breve, novidades", já adianta a equipe de produção ao ser perguntada sobre os próximos passos da youtuber. "Temos muitos planos mirabolantes. A Any Malu tem um universo tão grande quanto Westeros (Game of Thrones) ou a Terra Média (Senhor dos Aneis). Temos ideias pra todas as plataformas e formatos. Estamos indo com calma, para não atropelar as etapas e dar passos certeiros", revela o porta voz da equipe.

De acordo com Marcelo, os amigos de Malu, que estão sendo apresentados aos poucos durante os vídeos, foram totalmente criados. "Logo percebemos que teríamos problemas autorais se usássemos personagens já existentes (porque essa era a ideia inicial). Mas esse foi o melhor "problema" que tivemos, pois deu margem à criação de personagens incríveis", comentou o profissional.

O processo de criação é intenso. A equipe revela que muitos dos episódios que já foram ao ar, ficaram prontos apenas alguns minutos antes da postagem. "Normalmente com sete ou oito pessoas arrancando os cabelos em meio a isso", finaliza Marcelo.

