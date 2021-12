Anunciantes de antigo programa da Hebe vão para a Rede TV!

Hebe Carmargo levará três anunciantes do seu antigo programa no SBT para a Rede TV!, emissora com a qual fechou contrato, segundo informações da coluna Outro Canal. O programa da apresentadora na nova empresa deve começar entre fevereiro e março deste ano.



A atração ainda não teve um título definido e deve ser exibida nas terças-feiras, às 22 horas, após ao “Rede TV! News”. Hebe deixou a empresa de Sílvio Santos depois de quase 25 anos.

adblock ativo