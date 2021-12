Anunciados os indicados ao Troféu Dodô & Osmar 2016

A lista dos indicados por voto popular para disputar o Troféu Dodô & Osmar 2016 foi divulgada. Durante os dias de folia na capital baiana, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) estiveram nos três principais circuitos, entrevistando foliões para que apontassem os concorrentes à maior e mais importante premiação do Carnaval de Salvador.

Disputam a categoria de Sucesso de Carnaval: "Aquele 1%", de Marcos e Belutti, com participação de Wesley Safadão (compositores: Vinicius Poeta e Maylson Gooz); "Bota a Cara no Sol", do É O Tchan (compositores: J. Telles, Leonardo Scavuzzi e Iramaia Santos); "Depois de Nós É Nós de Novo", de Igor Kannário (compositores: Maicon Brasileiro, Yves, Igor Kannário e Rafinha RSQ); "Paredão Metralhadora", da banda Vingadora (compositores: Aldo Rebouças e Tays Reis) e "Minha Deusa", de Bell Marques (compositores: Felipe Escandurras, Fagner e Gileno).

Bell ainda concorre a Cantor Destaque, com Igor Kannário, Márcio Victor, Saulo e Wesley Safadão. Na categoria Cantora Destaque, estão na disputa Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Alinne Rosa e Tays Reis.

O Troféu Dodô & Osmar premia os destaques da festa momesca em Salvador, por meio da escolha do público. Os vencedores serão conhecidos no dia 28 de março, em uma grande festa de celebração à música baiana, no palco principal do Teatro Castro Alves, no Campo Grande.

O espetáculo de premiação desta 23ª edição será roteirizado e dirigido por Elísio Lopes Jr., e tem o título de Troféu Dodô & Osmar - Um Chão de Estrelas!. "Será uma festa com a cara do nosso Carnaval. Um entra e sai de todo o tipo de gente, uma mistura boa de cor e muita música, mas tudo isso com um olhar crítico e bem-humorado para as peculiaridades dessa festa que é a nossa cara", diz Elísio.

O espetáculo contará com mais de 60 artistas em cena. A direção musical é de Jarbas Bittencourt, a coreografia de Zebrinha, a cenografia de Renata Mota e produção de moda de Carine Cedraschi.

