Antonio Olinto se despede de Zélia

>> Preste sua homenagem à escritora

>> Morre a escritora Zélia Gattai

>> Prêmios e títulos da escritora

>> Obras publicadas

>> Zélia ocupou a cadeira de Jorge Amado na ABL

>> A companheira inseparável de Jorge Amado

>> Jaques Wagner e João Henrique decretam luto oficial



O escritor Antônio Olinto chegou ao velório da escritora Zélia Gattai, que acontece na capela F do cemitério Jardim da Saudade, no início da tarde deste domingo, 17. Olinto fez uma oração junto ao caixão da colega da Academia Brasileira de Letras e , emocionado, falou à imprensa sobre a importância da viúva do escritor Jorge Amado para a cultura brasileira. "Zélia escreveu de uma forma que só uma mulher consegue escrever, ela criou uma coisa nova na literatura brasileira, o papel de uma memorialista", declarou.

Uma homenagem ao eterno casal, Jorge Amado e Zélia Gattai, antecedeu as palavras de Olinto. Por volta das 13 horas, o poeta Chico Sereno recitou um cordel falando sobre a vida e o trabalho dos escritores.

O governador Jaques Wagner, acompanhado da primeira dama Fátima Mendonça, já está no velório cumprimentando a família. Wagner conversa com o filho de casal, João Jorge, e os netos, Jorge Amado Neto e João Jorge Filho.

Mais cedo, o irmão de Jorge Amado, o escritor James Amado, chegou ao velório de Zélia Gattai acompanhado da esposa, Heloísa Ramos, filha de Graciliano Ramos. A neta de Zélia, Maria João, e alguns sobrinhos da escritora que moram em São Paulo estão desde cedo na capela do Jardim da Saudade.



Cremação - A cremação do corpo de Zélia Gattai está marcada para as 17 horas desta segunda-feira, 17. Uma cerimônia acontecerá neste domingo, por volta das 16h30. As cinzas da escritora serão depositadas junto com as do marido, Jorge Amado, na Casa do Rio Vermelho. Por volta das 16h30, acontecerá uma cerimônia de despedida para amigos e familiares. Para João Jorge, a mãe teve um final de vida digno e sem sofrimento. Ele afirmou que a família já esperava a morte de Zélia, pois os médicos tinham informado desde sexta-feira que ela estava em estado terminal.



Zélia faleceu na tarde deste sábado. Ela estava internada desde o dia 16 de abril na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Bahia para o tratamento de uma obstrução num trecho do intestino delgado.

Internação - Segundo o médico Jadelson Andrade, o quadro clínico da escritora se agravou na última quinta, quando seus rins começaram a trabalhar com dificuldade, apresentando piora nas funções hemodinâmicas. O quadro levou a um choque circulatório, caracterizado por uma perda da pressão sangüínea que não pode ser controlada por medicação ou aparelhos. O efeito é uma diminuição da quantidade de sangue em circulação para manter o funcionamento dos órgãos.

Durante o período da internação, Zélia foi submetida também ao procedimento de retirada de um tumor benigno de 15 cm e uma traqueostomia - abertura de um orifício no pescoço para colocação de tubos responsáveis pela respiração artificial - no dia 29 de abril.

* Com informações de Cláudia Lessa, do A TARDE On Line.

adblock ativo