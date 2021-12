Antonio Fábio celebra 35 anos de carreira com projetos nas áreas de teatro, cinema e TV

O ator, diretor e arte-educador, o baiano Antonio Fábio, 55 anos, 35 de teatro, nunca esteve tão feliz com a carreira, inclusive com a peça Major Oliveira, que estava em cartaz até este domingo, 6. "Tive muito prazer na construção deste personagem. É como se eu tivesse me preparado a vida toda para este papel", comenta, ao frisar que se vê bem mais tranquilo e seguro no palco.

Reconhecido pelos pares pelo talento, entrega, compromisso e entendimento cênico, o ator, que mesmo quando está representando consegue visualizar o entorno da cena, movimento da plateia e atitudes inconvenientes como celulares ligados e sacos de pipoca, festeja, também, a evidência de seu trabalho no cinema e na televisão.

Além do solo Major Oliveira, que estava no Teatro Gil Santanao intérprete anuncia o seu segundo projeto com a recém criada companhia Casamento Aberto (alusão às relações que permitem outras parcerias paralelas), formada por ele e pelo ator e dramaturgo Daniel Arcades.

A Coleira de Bóris

Trata-se de espetáculo "A Coleira de Bóris", que tem estreia prevista para setembro. O texto é do dramaturgo paulista, Sérgio Roveri (Prêmio Shell com o texto Abre as Asas Sobre Nós). No elenco, os atores Antonio Marcelo e Daniel Arcades. Antônio assina a direção da montagem (em Major Oliveira, primeiro projeto da Cia, ele foi quem atuou e Daniel Arcades, quem dirigiu).

Vale lembrar que entre outras peças, Antônio Fábio foi dirigido por Harildo Déda no premiado espetáculo Longa Jornada Noite Adentro; por Eliza Mendes pela elogiada Joana D'Arc; e por Adelice Souza em Jeremias, Profeta da Chuva (do Núcleo do Teatro Castro Alves).

O ator, que é natural de Coaraci, filho da dona de casa Beatriz de Souza Oliveira, – "uma leonina dramática" – 90 anos, e do gerente de Armazém Cacaueiro, Hamilton Gabriel de Oliveira, – "um sonhador" –, falecido há quatro anos, diz que iniciou no teatro com o diretor Paulo Emanuel. A peça se chamava Tentação.

"Nasci nu no palco"

"Era a história de um garoto que tinha relação incestuosa com a mãe, matava o pai e ficava preso em labirinto. Agora lembrando isto veio o insight que "eu nasci nu no teatro" (o ator ficava despido), destaca.

Descontraído, Antonio Fábio acha que seu segundo "nascimento" aconteceu ainda também jovem quando teve "um surto" e perseguiu a iluminação espiritual. Ele foi para São Sebastião do Passé e durante sete meses chegou a fazer jejuns diários, votos de pobreza e castidade.

"Depois vi que aquela vida não era para mim. Fui para Brasília para estudar Teatro, me formando em 1988 em Bacharelado em Artes Cênicas", conta, ele que, em 1991, graduou-se em Direção Teatral.

Lá, durante duas décadas o artista iniciou uma longa trajetória na área de Educação, chegando a ensinar na Unb e na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, entre alguns trabalhos de direção e atuação.

Plural

O terceiro "nascimento" se deu quando voltou a Salvador. Quem fez o "parto" desta vez foi o diretor Nathan Marreiro, com o espetáculo Uma Mulher Vestida de Sol, que o lançou de volta ao mercado, como ator baiano. De lá para cá, emendou peças, filmes como Besouro e o inédito Café com Canela e séries televisivas da Globo como O Canto da Sereia, Amores Roubados, O Rebu, Nada Será Como Antes e 13 Dias Longe do Sol (esta última ainda sem passar na telinha).

Sincero, se assume como "resmungão". Na verdade é ator de rara sensibilidade, intenso e generoso, como atestam os depoimentos dos colegas.

