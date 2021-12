Antes de mudar classificação indicativa, Passione tem cenas de uso de droga

Antes de mudar a classificação etária de 10 para 12 anos por recomendação do Ministério da Justiça, a novela “Passione”, da Rede Globo, exibiu cenas de uso de drogas. O órgão solicitou, no início do mês, que a emissora revisse classificação indicativa por conta do conteúdo considerado inapropriado para crianças, como cenas de sexo.

Na última quarta-feira, 9, ainda com classificação para dez anos, por exemplo, a trama exibiu uma cena em que o personagem de Cauã Raymond, o ciclista Danilo, pedia anfetaminas, de uso controlado, para um colega durante uma festa em uma boate.



Segundo a coluna Outro Canal, publicada na Folha de S. Paulo, o Ministério da Justiça afirmou que vai analisar mais detidamente as cenas de consumo de drogas para ver se fará mais recomendações a respeito do conteúdo da novela. Na edição de ontem, a trama de Sílvio de Abreu passou a ter classificação de 12 anos.



O folhetim, que conta com atores como Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Mariana Ximenes e Reynaldo Gianecchini, sucedeu “Viver a Vida” no horário nobre da Rede Globo. A trama vai ao ar de segunda-feira a sábado após a exibição do Jornal Nacional.



