Ano da Alemanha no Brasil é lançado na Bahia

Lançamento tem ações em várias áreas

O embaixador da Alemanha no Brasil, Wilfried Grolig, lançou esta semana, no restaurante Amado, o Ano da Alemanha no Brasil. Acompanhado da cônsul honorária na Bahia, Petra Schaeber, o diplomata alemão anunciou a programação, que inclui ações nas áreas de economia, educação, negócios e cultura. Nesta seara, um dos destaques é a exposição Futebol - O Jogo só Acaba Quando Termina, que será aberta no dia 18, no Palacete das Artes. O evento segue até 2014 com o tema Alemanha + Brasil - Quando Ideias se Encontram. Desde o começo do ano, Grolig vem percorrendo o País com o objetivo de descentralizar as ações diplomáticas do seu país do eixo Brasilia-Rio-São Paulo. "O Norte e o Nordeste estão em franco crescimento e a Alemanha tem interesse em fortalecer as relações comerciais e culturais com outras cidades dessas regiões", afirmou.

Doação

A Sociedade Litero-musical 25 de Dezembro, de Irará, no interior da Bahia, vai ganhar uma ajuda do seu filho mais ilustre. O cantor Tom Zé declarou, na última quinta, no Programa do Jô, que vai doar o cachê de R$ 80 mil que recebeu para fazer um comercial da Coca-Cola à filarmônica de sua terra. O gesto nobre tem a ver com as críticas que o músico recebeu nas redes sociais por "se vender" a uma multinacional, na visão dos seus fãs. O cantor baiano, de 76 anos, gravou um LP, chamado de Tribunal do Feicebuque, para se redimir com seu público.

Massas livres

Maristela e Marcelo Sapucaia celebraram os dois anos do Marinata/Barra com um jantar para convidados, na última quarta. O casal promoveu um menu-degustação com os pratos da casa. Cardiologistas, os dois deram dicas de como não abrir mão dos carboidratos, sem prejuízo para a saúde e para a forma física.

Disputa pelo poder agita o Yacht

O clima esquentou esta semana no Yacht Clube da Bahia. Reconduzido ao posto de comodoro, Antônio da Rosa foi candidato único, não por consenso. A oposição, embora não tenha lançado candidato, promete dar marcação cerrada na nova gestão. Embora tenha recebido 33 dos 50 votos dos conselheiros, houve manifestação do grupo ligado a Mário Gordilho que decidiu declarar o voto em branco. Enquanto Rosa segue por mais dois anos, os opositores se articulam para a eleição de 2015. Gordilho estará no páreo.

Mal-entendido

Biógrafo de Martha Vasconcellos, o jornalista Roberto Macedo esclarece que a ex-miss universo nada tem a ver com o cerimonial aberto quinta, em Ondina. "Ela nem foi informada", disse. Os donos do negócio afirmam que a Martha Vasconcellos deles é outra. Esclarecido.

Prestígio

Heloísa Périssé vai ganhar um programa só seu, na Globo, em 2014. A atriz, que passou por Salvador na semana passada com a peça E Foram Felizes..., contou à coluna que a atração se chamará Segunda Dama e será escrita por ela, com supervisão de João Emanuel Carneiro.

João Bosco no Capão

O cantor João Bosco é a principal atração do Festival de Jazz do Capão, na Chapada Diamantina, programado para os dias 12 e 13 de julho. O evento, que acontece desde 2010, tem curadoria do músico Rowney Scott. O show de Bosco será no dia 13, às 20 horas.

Tá podendo...

Heloísa Assis, a Zica, está na lista da Revista Forbes como uma das mulheres de negócios mais poderosas do Brasil. Ex-babá, ex-empregada doméstica e ex-faxineira, ela fundou o Instituto Beleza Natural, maior rede do País especializada em cabelos crespos e ondulados.

Duas linhas

Forró Ilimitado

Festa com Luiz Caldas, no dia 5 de julho, 21h, no Fantoches

San Sebastian

Lança hoje, a partir da meia-noite, o camarote Gold Label

