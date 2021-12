Anna Ratto lança DVD gravado ao vivo e revisita carreira

Voz marcante, personalidade forte e estilo que flerta com a música popular brasileira e o pop, Anna Ratto justifica ser considerada uma das boas crias da nova safra de cantoras da MPB. Aos 36 anos, antes conhecida pelo nome de Anna Luisa, a cantora e compositora revisita a já consolidada carreira em seu novo trabalho, o DVD Anna Ratto Ao Vivo.

"Embora algumas canções dos meus discos tenham tido destaque, ainda tinha muita fruta para espremer, material muito novo. Nos shows ao vivo elas vão tomando outra forma, têm uma energia diferente, faltava esse registro", afirma a carioca que soma dez anos de carreira.

O audiovisual foi co-produzido pelo Canal Brasil e está sendo distribuído pela Coqueiro Verde. A amiga Roberta Sá assina a direção artística do show, que contou com produção musical de Rodrigo Vidal, que esteve por trás dos primeiros discos da cantora, Do Zero (2006), Girando (2008) e Anna Ratto (2012).

A amizade com Roberta Sá vem de aulas de canto, muito antes das duas se lançarem profissionalmente na música. "Ela trouxe a parte artística, a concepção mais estética e pessoas com quem já tinha trabalhado", explica.

Muito envolvida com a produção, Roberta preferiu não cantar no show, mas participa do projeto no dueto Nem Sequer Dormi, cujo vídeo clipe está nos extra do DVD.

Para Anna Ratto, Rodrigo Vidal e Roberta Sá foram fundamentais na escolha das 18 faixas do repertório, que prioriza, sobretudo, seu trabalho autoral. "São dois olhares de fora que me conhecem muito bem e conheciam o material. Poderiam ter esse olhar crítico".

Assim, entraram na seleção composições da cantora, como Cabra-Cega, Serena, Perto-Longe e Seja Lá Como For.

Regravações

Ao trazer algumas regravações, o DVD também apresenta as influências da artista. De Gilberto Gil, ela apresenta a versão de Parabolicamará, em que guitarra, bateria e arcodeão dão uma leveza contemporânea à canção. "Gil é uma grande referência para mim. Um cara super eclético, que consegue participar de todos os estilos, sem perder a energia vital", explica.

Cachaça Mecânica, composta por Roberto e Erasmo Carlos em 1973 e já gravada por Anna Ratto em seu segundo disco, ganhou nova versão, desta vez em dueto com o tremendão. Já Velha Roupa Colorida, registrada na voz de Elis Regina e de Belchior, seu compositor, se transformou em um pop funkeado.

"Belchior foi uma novidade no meu repertório. Foi uma das primeiras músicas que aprendi a tocar no violão, com 15 anos. A gente fez um arranjo diferente, para poder vestir uma roupa nova naquela música que já é conhecida. Essa é a nossa proposta com releituras, se não for assim, não faz muito sentido". Outras releituras são de Novos Baianos (Os Pingos da Chuva), Tom Zé (Frevo), Edu Krieger e Geraldo Azevedo (Temporais).

A inédita Desalento coroa a parceria de Anna Ratto com o o multi-instrumentista Lucas Vasconcellos. O integrante do duo Letuce também entrou para a banda base que acompanhou a artista no show de gravação do DVD, realizado em fevereiro de 2014, no Teatro Rival BR, no Rio de Janeiro.

"Às vezes a gente fica achando que a imagem gravada nunca passa a energia real do momento, mas ficou muito próximo, fidedigno ao que estava acontecendo ali, é pra cima, colorido em termo de energia, um registro muito feliz".

Em turnê com o show do DVD, Anna Ratto pensa no próximo trabalho. "Acho que vai ser tudo diferente. Vou compor e passar para um novo momento, experimentar novos autores que não gravei".

adblock ativo