Aniversário do TCA será tema do Prêmio Braskem de Teatro

Palco das principais manifestações culturais na Bahia, o Teatro Castro Alves (TCA), que completa 50 anos, será o tema principal da cerimônia de entrega dos troféus do Prêmio Braskem de Teatro. A 24ª edição da premiação das artes cênicas baianas será realizada na próxima quarta-feira, 19, no próprio TCA, em Salvador.

“Vamos falar da inauguração, do incêndio e do que o teatro abriga em si, das pessoas que atuam, que trabalham e que criam narrativas”, destacou o diretor artístico da cerimônia, Márcio Meirelles.

Prêmio Braskem de Teatro

O Prêmio Braskem de Teatro (PBT), patrocinada pela Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda, é um evento tradicional já consolidado no cenário cultural da Bahia. O objetivo é valorizar, reconhecer e premiar a produção teatral do estado, abrindo espaço para o surgimento de novos talentos.

