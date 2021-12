Aniversário de Salvador terá oito dias de festa

O aniversário dos 465 anos de Salvador, celebrado oficialmente no dia 29 de março, terá oito dias de festa e ganhou o nome de Festival da Cidade.

Conforme a programação, anunciada pelo prefeito ACM Neto, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 20, no Palácio Thomé de Souza, as comemorações terão início neste domingo, 20, com a apresentação do movimento Alavontê, às 10h30, no Dique do Tororó. O grupo, formado pelos cantores Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Adelmo Casé, animará o público em cima de um mini-trio.

Apresentações em palcos montados em três regiões de Salvador - Dique do Tororó, Praça Cairu (Comércio) e no bairro de Cajazeiras - também fazem parte da programação.

Na sexta-feira, 28, às 19h, a banda Oito7Nove4 e Léo Santana vão animar o bairro de Cajazeiras. No mesmo dia e horário, os shows de Moraes Moreira e Saulo, com participação especial Luiz Caldas, fazem parte da programação da Praça Cairu.

Já no dia 29 (sábado), às 17h30, a festa volta ao Dique do Tororó, com shows da banda Cheiro de Amor e convidados, que ainda não foram divulgados.

Também no sábado, às 19h, Adão Negro, Cascadura, Marcelo Nova fazem show no palco montado no bairro de Cajazeiras.

No domingo, 30, às 17h30, a Praça Cairu terá shows de Malê, Durval Lélys e Bell Marques.

Apresentações multiculturais em diversos bairros da capital baiana também fazem parte da programação.

O investimento no Festival da Cidade foi estimado em R$ 1 milhão, segundo anunciou ACM Neto. De acordo com o prefeito, o dinheiro faz parte do lucro obtido com Carnaval de Salvador, que este ano registrou uma arrecadação de R$ 10 milhões.

