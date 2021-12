Aniversário de Salvador contará com 60 atrações

Em homenagem aos 469 anos de Salvador, a serem comemorados no próximo dia 29, uma série de shows deve animar a capital baiana a partir desta sexta-feira.

A divulgação das atrações do Festival da Cidade foi apresentada pela prefeitura de Salvador na tarde desta terça-feira, 20, no Teatro Gregório de Mattos (Centro). A programação inclui música clássica, pagode e forró (confira lista completa abaixo).

Cerca de 60 atrações serão oferecidas até 1º de abril em 14 pontos da cidade. Entre os shows, os destaques são os dos cantores Léo Santana e Xand Avião, da cantora carioca Marina Lima e da banda Psirico.

Além disso, uma série de atividades com esporte, teatro, lazer, oficinas artísticas e exposições está programada para acontecer durante os nove dias de festa.

Ainda como parte das comemorações pelos 469 anos de Salvador, a prefeitura anunciou que a inauguração do Hospital Municipal de Salvador, no bairro de Boca da Mata, será realizada no dia 4 de abril.

No evento, ainda foi anunciado o lançamento de 40 ordens de serviço, dentre elas a do início das obras da primeira etapa do BRT (bus rapid transit).

Atrações

Como parte das comemorações, uma noite de orquestra vai iniciar o primeiro dia de festa. Na sexta-feira, o Terreiro de Jesus, no Pelourinho, vai receber o cantor erudito brasileiro Thiago Arancam. Com o espetáculo Bela Primavera, ele levará para o Centro Histórico a influência do mundo lírico com a aproximação da música popular do Brasil. A noite será encerrada com o show de Letieres Leite & Orquestra Rumpilezz.

No sábado, shows de Psirico e Xand Avião, na praça da Revolução no bairro de Periperi. No domingo, o Campo da Pronaica, em Cajazeiras, terá apresentação de Léo Santana e Duas Medidas.

Na próxima quarta-feira, a praça do largo da Mariquita, Rio Vermelho, será palco para o cantor Márcio Melo. A noite será encerrada com a apresentação da carioca Marina Lima.

Esporte

Uma corrida comemorativa passando por vários pontos turísticos também está incluída na programação do aniversário da cidade. Com o ponto de partida no Rio Vermelho, os atletas seguirão até a Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa.

A prova está marcada para o próximo domingo, com largadas simultâneas, às 6h30, no Rio Vermelho e na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

Duas modalidades incluem a corrida comemorativa, com percursos de 10 milhas (16 km) e cinco milhas (8 km).

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

