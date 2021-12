Aniversário de Salvador conta com programação gratuita

Uma extensa programação cultural movimenta a cidade com diversas opções de eventos que celebram o aniversário de Salvador. Apresentações em praça pública, performances de comediantes, concurso de carrinhos de cafezinho e muitas outras atrações marcam a grade do projeto Festival da Cidade, que se estende por todo o final de semana, culminando com o show da banda Eva no domingo, às 19 horas, no Farol da Barra.

Nesta sexta-feira, 29, na categoria cênicas, A Paixão de Cristo se apresenta na Concha Acústica, às 18h30. E também Engenharia Erótica, às 20 horas, no Centro Cultural Plataforma, pelo Festival de Teatro do Subúrbio.

Já no sábado, a partir das 20h, um grupo de sambistas se apresenta na praça da Pronaica, em Cajazeiras 10. Entre as atrações, estão Nelson Rufino, Batifun, Sérgio, do grupo Bambeia, André Lima, do Sangue Brasileiro, e Fernando e Caboclinho, do grupo Movimento.

Organizado pela prefeitura de Salvador, o festival busca levar cultura a pontos periféricos da cidade, como a Baixa do Fiscal, Cajazeiras e Plataforma.

Mais shows - Ainda no sábado, no Centro Histórico, os largos Pedro Archanjo e Quincas Berro D'Água recebem as atrações Soul Tambor, Da Ganja, Kelly Cristina, e outros, em festa gratuita que tem início às 19h.

Por fim, no domingo, quem encerra o Festival da Cidade é Felipe Pezzoni, que faz seu primeiro show frente a Banda Eva, no Farol. O espetáculo terá ainda as participações especiais de Magary Lord, Mano Góes e Levi Lima, Duda Sepúlveda e Márcio Victor.

adblock ativo