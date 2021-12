Aniversário de Raul Seixas será comemorado com show no Parque da Cidade

Clique aqui e confira outras atrações no roteiro de música

O aniversário de Raul Seixas e o Dia Municipal do Rock serão comemorados no dia 4 de julho, às 11h, no anfiteatro do Parque da Cidade, no Itaigara. A festa ficará por conta da banda Arapuka e seus convidados. O evento seria realizado neste domingo, 27, mas foi adiado por conta dos festejos juninos. A entrada é gratuita.

Banda arrastou multidão em evento para homenagear Raul no ano passado

O Dia Municipal do Rock foi criado pela Lei nº 5.404/98, em homenagem à data do aniversário do cantor e compositor brasileiro. Antes (de 2005 a 2008), o evento era comemorado pelo grupo de rock na Praça Thomé de Souza, Praça Municipal. Desde 2009, a festa passou a ser realizada no Parque da Cidade.

Considerado um dos maiores nomes do rock brasileiro, Raul Seixas faria 65 anos no dia 28 de junho. O cantor e compositor baiano faleceu em 1989 aos 44 anos em decorrência de uma parada cardíaca.





| Serviço |



Atrações: Banda Arapuka e convidados

Quando: 04 de julho, às 11 horas

Onde: anfiteatro do Parque da Cidade

Quanto: entrada gratuita

adblock ativo