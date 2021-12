Aniversário de morte será marcado por homenagens a Michael Jackson

O cemitério onde Michael Jackson foi enterrado, em Los Angeles, será um lugar de peregrinação nesta sexta-feira para os fãs do "rei do pop", no primeiro aniversário de sua morte, que será lembrada também em sua cidade natal, Gary, no estado americano de Indiana.





Está previsto que o cemitério Forest Lawn de Glendale, em Los Angeles, onde está sepultado o corpo do artista, receba milhares de fãs do cantor. No entanto, eles não poderão se aproximar de seu túmulo, segundo os gerentes do cemitério.



Apesar dos pedidos dos fãs, as instalações estarão sob proteção da Polícia. Os visitantes não poderão levar câmeras e será proibido soltar balões e pombas, assim como realizar qualquer tipo de manifestação artística.





adblock ativo