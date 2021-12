Aniversário de Jorge Amado ganha programação especial

A Casa do Rio Vermelho, antiga residência de Jorge Amado e Zélia Gattai e hoje museu-memorial, terá uma programação especial durante todo o mês de agosto em homenagem ao aniversário do escritor e poeta baiano, que completaria 103 anos nesta segunda-feira, 10.

Para comemorar a data, nesta segunda, às 17h30, será realizado um happy hour musical na varanda do memorial, com Guida Moira e Ulisses Castro, e um recital com o ator baiano Marcelo Praddo. A Casa do Rio Vermelho abre excepcionalmente nesta segunda, das 14h às 20h.

Já às quintas-feiras, 13, 20 e 27, serão para lembrar Oxóssi, de quem Jorge era considerado filho no Candomblé. Quem for vestido de azul (cor do orixá), pagará meia entrada.

Na terça-feira, 18, será realizada uma oficina de fotografia para smartphones e câmeras compactas, feita em parceria com a Usina de Fotos. E nas tardes dos dias 15 e 29, personagens ganharão vida na casa com atores encarnando alguns dos mais conhecidos personagens de Jorge Amado.

No sábado, 22, picolés de frutas serão distribuídos gratuitamente aos visitantes, amenizando o calor da primavera que se aproxima.



<GALERIA ID=17631/>



<GALERIA ID=19607/>

