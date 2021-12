Anitta participa do segundo ensaio do Harmonia do Samba

A funkeira Anitta vai participar pela primeira vez do ensaio do Harmonia do Samba em Salvador. A cantora é a convidada especial da segunda edição da Melhor Segunda-Feira do Mundo, dia 12, no Wet´n Wild. O show de abertura será de Tomate. Os ingressos custam R$ 42 (pista) e R$ 73 (camarote).

O Harmonia comanda a festa em mais uma edição se preparando para o Carnaval. No repertório do grupo, o público vai conferir músicas como "Comando" e "Quebrou a Cara", além da aposta atual, o hit "Tá no DNA".

