Anitta desiste de atuar em filme do criador de 'Tropa de Elite'

Após ter anunciado que participaria do próximo filme do roteirista Rodrigo Pimentel, criador de "Tropa de Elite", Anitta não será mais uma das atrizes do longa.

De acordo com sua assessoria de imprensa, "a cantora não terá agenda no período das gravações."

No filme de Pimentel, Anitta viveria uma policial chamada Larissa (seu nome real), em uma trama sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro.

