Anipólitan: festival da cultura pop oriental ocorre mais uma vez em Salvador

Neste sádado, 15, e domingo, 16, será realizada em Salvador a 5ª edição do Anipolitán, maior festival de cultura pop oriental do Nordeste. O evento acontecerá no campus Paralela do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) e reunirá interessados em mangás, animes, seriados, filmes, cosplayers, jogos eletrônicos e tudo que envolva a cultura oriental. O festival deve reunir cerca de oito mil participantes nos dois dias de evento.

A programação reúne atividades como concurso cosplay; realidade virtual; palco de Just Dance, ao som dos maiores sucessos internacionais; shows, com bandas locais trazendo o melhor da música pop oriental; área temática destinada ao k-pop e performances; além do Pump it Up, considerado pai dos simuladores de dança que foi sucesso nos anos 90/00.

O palco principal trará como atrações os dubladores;André Marcondes (Steven Universo, do Cartoon Network) e Francisco Júnior (Aquaman; Falcão; Capitão América, entre outros). O Anipólitan também contará com o projeto Oficinas Lúdicas, com atividades relacionadas aos jogos de tabuleiros e oficinas. O diferencial nesta edição do evento são os espaços AniBaby e AniKids, ambientes dedicados e adaptados aos bebês e crianças de zero a sete anos, com divertidas atividades pedagógicas e educacionais elaboradas especialmente para esta faixa etária.

Já na programação musical do Anipólitan as bandas Sumairu, Quartetris, Random Sentai e Wadō Grupo Cultural realizarão shows que apresentam a música oriental e covers de grandes sucessos dos animes. Haverá ainda espaço para feiras expositivas, área do Consulado do Japão, espaços e desafios interativos, ateliê de origami, arena de games, arena de paintball, concursos de fanart e fanfics, dentre outras atividades. A lista completa de atividades e programação pode ser acessada em https://www.anipolitan.com.br.

