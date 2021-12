ANIMAÍ!: Encontro Baiano de Animação e Games tem programação online e gratuita

A quinta edição do ANIMAÍ! - Encontro Baiano de Animação e Games retorna ao calendário das atividades cinematográficas da Bahia após um hiato de dez anos. O evento acontece de forma online e gratuita entre os dias 6 e 10 de abril. As inscrições para todas as atividades acontecem entre os dias 22 de março e 6 de abril, na página do Instagram do ANIMAÍ.

A mostra propõe um revisitar dos últimos dez anos e, pela primeira vez, trará em sua programação Mostras Competitivas de Animações e Games. Uma das curadoras e produtora do ANIMAÍ!, Aline Sousa, ressalta a importância de um retorno do evento depois de uma década justamente quando a produção audiovisual brasileira encontra-se tão ameaçada.

"Após estes 10 anos é uma alegria imensa voltar a realizar o ANIMAÍ!, este que é o evento pioneiro da animação e games no estado da Bahia. E acredito que nada é por acaso, voltar a realizar o evento neste momento, é inclusive um ato político de resistência a tudo que vem acontecendo em torno da cultura no nosso país", pontua a produtora.

O ANIMAÍ! trará webinários especiais voltados a discutir a produção e o consumo de Games; Políticas Públicas direcionadas ao Mercado de Animação e de Games na Bahia; a diversidade presente neste mercado cultural; a questão da Animação como parte fundamental das grades de programação televisiva; análises do Novo Cenário de Fomento e Execução de Recursos Públicos Federai; além da discussão essencial voltada para a Transmídia na Animação e Games.

adblock ativo