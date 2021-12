Angra abre turnê em Salvador neste sábado

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música

O Bahia Rock Festival promete agitar o cenário roqueiro soteropolitano neste sábado, 28, a partir das 19 horas, no Bahia Café Hall, Paralela, trazendo, após quatro anos longe da Bahia, o Angra, banda brasileira de heavy metal melódico mais consagrada no cenário mundial.

Não só os soteropolitanos, mas os headbangers de todo os cantos do País e do mundo, estarão de olho na capital baiana neste sábado. O motivo: o grupo chega a Salvador para fazer o show de lançamento de Aqua, seu sétimo álbum de estúdio, e abrir oficialmente a turnê mundial Aqua World Tour.

Para motivar ainda mais os fãs, o baixista Felipe Andreoli conta como foi feito o processo de produção do álbum, que comemora os 19 anos do sucesso internacional da banda. “Nós compusemos este álbum sem nenhum tipo de restrição ou preconcepção. Tudo que achávamos que casava com o estilo do Angra era trabalhado, sendo a ideia mais comum ou mais extravagante. Existe dentro de nós, depois de tantos anos de banda, uma consciência de até onde podemos ir em termos de experimentação, mas

nunca nos limitamos ou deixamos de inovar por isso”.

No Brasil, a banda ainda passa por São Paulo, Minas Gerais,Paraná e Rio Grande do Sul. Depois, o destino é a Ásia, onde passa por Japão e Taiwan. Na sequência, segue para os Estados Unidos, onde realizará duas apresentações na Califórnia em

companhia do Sepultura, outro grande representante do metal brasileiro. Os baianos têmduas opções: conferir o show amanhã ou esperar mais quatro anos.

| Serviço |

Bahia Rock Festival, com Angra e Minus Blidness

Quando: 28 de agosto, às 19h

Onde: Bahia Café Hall, Avenida Paralela

Quanto: R$ 60 e R$ 30 (pista) e R$ 100 e R$ 50 (camarote)

