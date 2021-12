Angelina Jolie vai manter a guarda dos seis filhos com Brad Pitt

Angelina Jolie vai continuar com a custódia dos seus seis filhos com Brad Pitt depois de um acordo com o ator, anunciou um porta-voz de Jolie nesta segunda-feira, 7.

O acordo voluntário diz respeito às seis crianças, que têm entre 8 e 15 anos, e poderão receber visitas "terapêuticas" de Pitt. Não ficou claro o que o termo quer dizer, e a assessoria da atriz não deu mais detalhes.

Em uma nota, Jolie diz que o acordo foi estabelecido há uma semana, embora Pitt tenha dito na sexta-feira que ele estaria buscando guarda compartilhada.

O casal se separou em setembro, dias depois que Pitt se envolveu em uma discussão com a família em um voo privado.

Esse acordo não foi incluído nos papéis do divórcio, e pode não ser o final da história.

