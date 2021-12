Angelina Jolie pede ajuda a refugiados da violência na Líbia

A atriz e embaixadora da boa vontade da ONU Angelina Jolie fez um apelo nesta terça-feira à comunidade internacional pedindo por ajuda às pessoas que estão fugindo do conflito na Líbia e por maior assistência a quem permanece no país. Jolie, que é embaixadora do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur), visitou a fronteira da Líbia com a Tunísia. Segundo ela, pessoas que deixaram recentemente a Líbia contaram sobre os intensos conflitos, agressões e saques.

