Angelina Jolie e Steve Martin receberão Oscar humanitário

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que entrega anualmente os Oscar, anunciou nesta quinta-feira que concederá um prêmio humanitário à atriz Angelina Jolie, como homenagem à sua atuação em diversas causas sociais.

A Academia premiará também os atores norte-americanos Steve Martin e Angela Lansbury, assim como o figurinista italiano Piero Tosi, que trabalhou em clássicos como Morte em Veneza (1971), de Luchino Visconti.

Jolie, que recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2000 pelo filme Garota, Interrompida, tem se mostrado uma "apaixonada defensora de causas humanitárias, fazendo inúmeras viagens para promover organizações e esforços de justiça social", afirmou a Academia, em comunicado.

A atriz é casada com Brad Pitt, e se submeteu no último mês de maio a uma dupla mastectomia de prevenção contra o câncer de mama. Segundo a entidade cinematográfica, ao longo de sua carreira ela tem equilibrado o trabalho de atriz com a filantropia.

Em 2012, após 12 anos de serviços, Jolie foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

O prêmio foi recebido por Oprah Winfrey, Jerry Lewis, Arthur Miller, Paul Newman e Elizabeth Taylor, e será entregue no próximo 16 de novembro, na 5ª cerimônia dos Governors Awards, organizada pela Academia.

A próxima entrega dos Oscar ocorrerá em 2 de março de 2014.

