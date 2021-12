Angélica participa de festa em boate gay de Salvador

A ex-Big Brother Angélica Marques, 24 anos, vai participar de uma festa em Salvador. A jornalista mineira é a convidada especial do evento“Morango com Champagne”, que será realizado na boate Off Club, na Barra, dia 30 de abril.

No site da boate, os produtores já confirmaram a presença da moça. “Agora é oficial! Champagne? Só com Morango...dia 30 de Abril, na Off Club! Imperdível!!”. No Twitter, os organizadores anunciaram a venda de ingressos para o dia 02 de abril, na bilheteria da Off.

A jornalista deixou o reality show da Rede Globo no dia 23 de fevereiro, com um total de 55% de votos das mais de 77 milhões de pessoas que participaram. Ela disputou a preferência do público com o lutador Marcelo Dourado, seu principal desafeto na casa, e com o maquiador Dicésar.

