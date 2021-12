Angela Alonso: "O abolicionismo nas ruas ficou nas sombras"

O regime de escravidão no Brasil não foi extinto apenas por uma canetada de boa vontade da Princesa Isabel. A alforria do povo negro foi obtida através da luta de milhares de pessoas envolvidas na causa abolicionista. Angela Alonso é o nome responsável por ampliar as dimensões do conhecimento sobre a abolição em terras brasileiras. Escritora, pesquisadora e professora da Universidade São Paulo (USP), ela lança, pela Companhia das Letras, a obra Flores, Votos e Balas: O Movimento Abolicionista Brasileiro (1868-1888). O livro é o resultado de uma pesquisa de seis anos desenvolvida a partir de um vasto panorama histórico-social do Brasil. Com fôlego analítico e texto atrativo, a narrativa apresenta ao leitor a força dos anos de luta em prol da causa abolicionista, perfila grandes figuras desse percurso e não deixa de lado os entraves encontrados para modificar o pensamento de uma sociedade fundada na escravidão. Para A TARDE, ela falou sobre as raízes do regime no País, detalhou aspectos do livro e cita a Bahia como polo importante para as lutas libertárias.

Qual é a importância de trazer à tona o movimento abolicionista brasileiro?

Acho que têm duas razões importantes para isso. Uma, é o fato de que pouca gente sabe da existência do próprio movimento. A narrativa mais comum sobre o processo de abolição fixa na pessoa da Princesa Isabel e nas ações dela. Depois vários historiadores reagem a essa visão criando um interesse pelas rebeliões escravas. No entanto, o movimento social que aconteceu nas ruas, e mobilizou milhares de pessoas, ficou um pouco na sombra. Uma das relevâncias do livro é mostrar que ele existiu: houve uma contestação à escravidão, essa instituição tão nefasta na história do País. Além disso, como a abolição aconteceu após 20 anos de campanha, com muita resistência escravista, ela não se fez da maneira que os abolicionistas gostariam: acompanhada de outras reformas que amparassem os libertos. Então, esse epílogo, o jeito pelo qual o processo encontrou seu desfecho, acabou criando um padrão que foi se repetindo ao longo do tempo da história brasileira, que é um padrão de desigualdade racial.

Por que as palavras flores, votos e balas no título?

O nome tem relação com as três grandes fases que usei para dividir o movimento no livro. A fase das flores tem a ver com primeiro momento da campanha abolicionista: eles fazem, principalmente, um esforço de persuasão da opinião pública. Os ativistas realizam espetáculos, publicam livros de poesias, romances e constroem uma campanha pacífica. Nesses eventos de teatro, eles também libertavam escravos ao vivo, concedendo cartas de alforria. Essas ações eram finalizadas com flores jogadas no palco. Por isso, elas viraram um símbolo do início da campanha. Os votos configuram uma fase subsequente. Depois que essa campanha toma corpo e ganha importância no espaço público, ela consegue realmente pressionar o sistema político. Isso fica forte quando Manuel de Sousa Dantas assume o governo. Simpático à abolição, ele é apoiado pelo movimento. Aí os abolicionistas vão às urnas, lançam candidaturas com o objetivo de entrar no Parlamento e fazer maioria para aprovar a abolição. Mas eles perdem e essa fase dos votos é curta. Depois disso, vem a última fase que chamei de balas porque é quando a ala mais escravista do Partido Conservador assume o governo do País. Ela adota, então, uma postura de repressão em relação aos abolicionistas. Aí a ação passa a funcionar de maneira só clandestina: os abolicionistas começam a articular fuga de escravos, desobediência civil e o governo reprime. É o momento de embate.

Além do sistema político, os abolicionistas também encontraram entraves na sociedade brasileira da época?

O fato da escravidão ter sido tão disseminada, já que o tráfico era muito extenso e funcionou durante séculos, fez com que os escravos fossem uma mercadoria relativamente bem acessível por bastante tempo. Então, ela era não só a base das atividades econômicas mais importantes, mas também foi se imiscuindo no cotidiano da vida das famílias. Isso gerou uma naturalização da escravidão. É difícil combater uma instituição que está tão impregnada no cotidiano das pessoas ao ponto de que elas já não a percebem como uma situação de desigualdade e injustiça. É o modo como as coisas são e sempre foram. Parece que é da natureza das coisas. Então, digo que uma das principais e mais difíceis tarefas do movimento abolicionista foi a busca por desconstruir essa naturalidade. Eles buscaram sensibilizar a sociedade com a ideia de que o escravo não era uma mercadoria, mas uma pessoa. Esse foi um processo lento e, para levá-lo a cabo, o movimento fez uso das artes. Chamo atenção para o fato de que o teatro e as poesias, por exemplo, foram muito importantes para criar essa compaixão de ver o escravo como uma pessoa que precisava ser resgatada de uma situação terrível.

O movimento abolicionista no País teve lideranças?

Eu quis dar a ideia de que o movimento foi grande. Existiram facções sim, mas havia uma unidade de propósito e uma mesma direção de ação. Mas eu também queria apresentar para o leitor um pouco da experiência concreta de quem eram esses homens e mulheres que lutaram contra a escravidão. No entanto, não poderia trazer para o primeiro plano muitos ativistas. Daí escolhi puxar cinco figuras líderes bem importantes no movimento: André Rebouças, Luís Gama, José do Patronício, Abílio Borges e Joaquim Nabuco. Juntos, constituíram o que chamo de estilos de ativismo. Cada um desenvolveu um tipo de técnica de combate à escravidão que foi reproduzido por tanto outros abolicionistas. Sua importância vai além da sua própria ação.

O que cada um deles representou para o movimento?

Tentei um equilíbrio e chamei atenção para dois abolicionistas de elite, brancos e muito bem postos na sociedade imperial: Joaquim Nabuco e Abílio Borges, que é baiano e foi muito importante no começo desse processo - tanto para criar um estilo de conferências, propagandas, quanto para criar conexões internacionais de apoio para todo movimento. Além deles, puxei três figuras que são ativistas negros da maior importância nesse processo abolicionista e trabalharam em áreas diferentes. Enquanto Nabuco estava lá no Parlamento, esses três negros trabalharam em outras arenas: Luís Gama no Judiciário, José do Patrocínio na imprensa e no espaço público, e André Rebouças é, talvez, a pessoa mais importante no processo abolicionista brasileiro. É um ativista que está do começo ao fim. Está desde as antevésperas da Lei do Ventre Livre até a redação do projeto final de abolição em 1888. E nunca se deu o destaque que ele merecia.

Você diz no livro que a Bahia foi um dos estados com maior concentração de escravos. As iniciativas em prol da abolição também foram relevantes?

A Bahia, ao lado de Pernambuco e Rio de Janeiro, compõe uma espécie de grande triângulo político-econômico do Império. São as províncias mais importantes. E a Bahia tem ainda a tradição de fornecer estadistas. Existe uma grande leva de abolicionistas baianos, mas têm também os escravistas baianos. Exatamente pelo fato de que a escravidão foi forte nesses lugares, a resistência escravista também se apresentou. Um dos episódios curiosos mostra a iniciativa desses abolicionistas baianos dando fuga a escravos do Barão de Cotegipe. São os baianos escravistas versus baianos abolicionistas. O jeito pelo qual o processo teve o seu desfecho criou um padrão de desigualdade racial



Flores, Votos e Balas: O movimento aboliconista brasileiro (1868-88) / Angela alonso / Companhia das Letras / 568 p. / R$ 67,90 / E-book: R$ 39

