Anelis Assumpção: "A cultura sofre com os abalos econômicos"

Anelis Assumpção é uma das atrações do Festival Radioca, que acontece sábado, 1º, e domingo, 2, em Salvador. O A TARDE conversou com a cantora. Confira abaixo:

Como recebeu o convite de se apresentar no festival? Como é o show? Repertório dos seus dois discos ou mais focado no Amigos Imaginários?

O convite foi feito pela Carol Morena, que havia me levado à Salvador para apresentar no encerramento do Panorama Internacional Coisa de Cinema, um show ao lado do Rodrigo Campos no cine Glauber Rocha. há tempos tentando lançar meu segundo disco em Salvador, surgiu essa oportunidade de ir com a banda toda - os Amigos Imaginários para o festival. Como é raro poder estar por ai, vou focar no repertório do disco, mas aproveitar também pra fazer algumas de fora.

Você e a maioria dos músicos independentes de sua geração, como Céu, Cidadão Instigado e outros conseguem, com muito esforço, formar algum público e são muito queridos pela imprensa, mas o grosso do povão muitas vezes parece ignora-los. Por outro lado, muitos não conheciam aquele cantor sertanejo que morreu em um acidente e era tão "famoso". Como você vê esse cenário tão esquisito? Há lugar para diversidade de fato ou isso depende de para quem você está falando?

A virtualidade as vezes nos leva a crer que 'nosso pequeno mundo virtual' é o mundo todo. Há lugar pra diversidade sim. o Brasil é imenso. O mundo é imenso. O mercado independente se sustenta basicamente da corrente paralela, e a massa mesmo está de fora dessa corrente. Isso sempre foi assim. Hoje em dia, a internet ajuda a difundir o trabalho. O artista independente não depende mais da esmola dos grandes meios de comunicação. Não culpo quem não conheça nomes que já são pra mim como estrelas das artes. Não me culpo por não conhecer o Cristiano Araujo, que morreu há pouco, e era famoso. Acredito que era famoso sim. É um outro meio. outro mar navegado. Somos muitas frentes. Aqui em SP mesmo, gosto de brincar que se falar meu nome na praça da Sé em voz alta, ninguém saberá do que se trata! Gosto dessa imagem. há sempre o que conquistar. é como a numeração. é infinito isso. Prefiro pensar que falo pra qualquer pessoa. Quem quiser me ouvir, ouvirá.

Festivais como o Radioca são muito importantes na divulgação e circulação de artistas independentes como você e tantos outros. Mas sem editais como o da Natura (e das secretarias de cultura Brasil afora) é muito difícil realizá-los. Você vislumbra alguma possibilidade de estabelecer no Brasil uma via sustentável de circuito de festivais, sem depender tanto de editais e / ou verbas governamentais?

É uma utopia neste momento da economia, achar que outra forma pode se fazer valer. Algumas idéias como o crowdfunding tem funcionado, mas é bastante cansativo. Pode ser uma alternativa, um passo, mas não a forma definitiva. Ainda dependemos muito do sistema de leis de incentivo à cultura - que é bastante inteligente, mas infelizmente já caiu nas redes do sistema, onde eventos, discos, shows e festivais, muitas vezes acontecem sem critério. Uma desova de grana que tem que rolar pra justificar a isenção dos impostos da empresa e fim de papo. A máquina funciona sempre à mercê dos mais abastados e 'bem relacionados'. A lei voga, mas no Brasil sempre há a possibilidade de burlar, favorecendo comparsas, a velha panela. A Natura faz uma pequenina parte. Não é a salvadora da pátria. Nem deve ser. O que tem que mudar é o sistema preguiçoso. A cultura sofre muito com os abalos econômicos. Temos que criar uma alternativa paralela. Mas é preciso educação pra entender que o artista é um trabalhador. Argumentos como: " vai ser bom pra você tocar no meu festival, de graça" não pode mais valer. Ponto. Ainda assim, a gente vai, pois de fato muitas vezes, é a única oportunidade de se apresentar para um público mais distante. Essa relação está viciada. Em São Paulo, por exemplo, (e somos 43 milhões de habitantes) a rede SESC funciona muito bem. Isolada. Não depende das prefeituras ou do governo do estado. Estabelece parcerias com ambos. Exerce uma política de arrecadação de verba dos comerciários de forma inteligente e altamente sustentável. O velho 'clube' de antigamente - falando a grosso modo. Infelizmente, o SESC 'tem' que dar conta de uma demanda para a maior população do país. Uma demanda artística e consumidora. Também tem que dar conta de artistas de outros estados e até internacionais. E de certa forma, dá. Seria muito melhor, se as secretarias de cultura tivessem uma participação mais ativa. O Brasil deveria usar o raciocínio político e social do Danilo Miranda para reformar a cultura, educação e lazer. eu acho. O que não mais pra engolir é ter tanto teatro fechado, abandonado. O que não dá mais pra engolir é a proibição de é artista de rua (que trabalha de graça, por prazer e amor à arte). O que não está certo é a classe artística ser apartada por quem está na grande mídia e quem não está. Os valores culturais estão muito equivocados. Tem que ver isso ai.

adblock ativo