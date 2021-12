Andria Busic: "Sim, são os últimos shows do Dr. Sin"

A banda Dr. Sin vai se apresentar em Poções no Festival Ruídos no Sertão 2016. O vocalista Andria Busic conversou com o A TARDE sobre a turnê e o fim da banda

É verdade que este show faz parte da turnê de despedida da banda? A Dr. Sin vai acabar? Por que?

AB: Sim, estes são os últimos shows da banda. Antes de mais nada, quero esclarecer que entre nós a amizade vem antes de tudo. Pois foi como a banda nasceu, por amizade e admiração mútuas. E justamente por isso estamos parando, para não estragarmos uma história maravilhosa. Com o passar do tempo as prioridades mudaram, principalmente por parte do Edu, que focou mais a sua própria marca, EA, mas para nós não mudaram, pois sempre priorizamos o Dr.Sin acima de tudo. Somando é claro alguns outros fatores, que não valem a pena ser comentados. Mas vocês vão perceber que nada mudou nos shows, pois todos nós amamos o que fazemos e continuaremos fazendo, sempre

Como será o show em Poções (e em fevereiro, em Serrinha)? É um greatest hits ou é mais focado no último álbum?

AB: Com certeza faremos Músicas do cd novo (Intactus) . Porém , como voce mesmo disse , não podemos deixar de tocar muitas músicas que ao longo dos 24 anos completados agora em janeiro , são as mais pedidas pelos nossos fãs. E sendo assim pode se chamar de um tipo de greatest hits da banda.

Como está sendo essa turnê de despedida? A emoção é maior neste momento?

AB: Posso afirmar pra todos que estiverem lendo que a cada show que fazemos fica mais emocionante, pois vemos o carinho demonstrado pelos nossos fãs e já começamos a sentir saudades de tudo. Podem ter certeza que verão um show onde nos entregamos de corpo e alma, como sempre fizemos, só que agora muito mais.

A Dr. Sin fez diversas incursões no exterior, além de parcerias com grandes músicos gringos. Por que a banda não chegou a se estabelecer nos EUA ou Europa, como o Sepultura?

AB: Quando começamos, estávamos morando em New York e conseguimos contrato internacional. Eu acho que devido ao fato de não estarmos morando fora dificultou muito nossa carreira internacional. E quando eramos mais novos, podiamos viajar e ficar fora por muito tempo, o que ajudava muito nessa parte. Depois a vida vai criando novos rumos , as responsabilidades aumentam e as prioridades também. Mas nada nunca nos desanimou , pois sempre conseguimos viver da nossa música, fazendo o que amamos.

Até os anos 1990, ainda era possível para uma banda brasileira de hard rock fazer parte do cast de uma gravadora major e atingir o sucesso popular, como vcs experimentaram com Futebol, Mulher e Rock 'n' Roll. Hoje isso parece um sonho distante. O que vc acha que aconteceu?

AB: Acho que tudo mudou demais em todos os aspectos. Primeiro as gravadoras já não são tão fortes e as bandas de rock não fazem nada parecido. Eu tenho certeza que não haverão mais bandas como haviam nos anos 90 , nem tão pouco como nos 60, 70, 80 também. Todos imitam sempre uma banda que vira um tipo de modinha e se torna uma coisa insuportável. Era necessário bandas mais criativas ao meu modo de ver.

Vocês vão fazer dois shows na Bahia, nenhum deles em Salvador. Ninguém aqui convidou vcs, foi isso?

AB: Já temos sim uma data em Salvador, será dia 28 de Fevereiro. De qualquer modo, estamos muito felizes por podermos tocar em várias cidades da Bahia

Como um veterano do hard rock / heavy metal no Brasil, como vc vê esse cenário hoje? Como ele evoluiu desde os tempos das coletâneas SP Metal e da revista Metal?

AB: Foi uma evolução muito grande. Eu acho que só não é maior porque muitos grandes músicos acabam desistindo, pois nada é fácil , principalmente pra quem deseja trilhar no caminho do rock. Mas mesmo assim cresceu demais e continua. Só acho que falta uma união das bandas em suas vertentes , pois muitas se preocupam em falar das outras ao invés de se preocuparem com seus próprios caminhos. Pensem no rock com um todo , pois garanto que seria um crescimento que ninguém poderia segurar. Respeitem os sonhos dos outros e não destruam.

Com a sabedoria e a experiência adquirida em décadas de estrada, como você avalia hoje a trajetória da Dr. Sin? Qual o balanço que você faz?

AB: Foi uma trajetória maravilhosa cheia de sonhos realizados e uma vida dedicada ao rock e aos nossos ideais. tudo feito com muito amor e respeito. Somos muito felizes por podermos fazer parte da história do rock e de muitas vidas que nos apoiaram e ainda nos apoiam onde quer que estejamos. Agradeço a Deus por tudo que fizemos e estamos fazendo.

Quando vocês fecharem essa turnê de despedida, haverá mais algum lançamento da banda? Um box de CDs, um DVD ao vivo, B-sides, algo assim?

AB: Ainda nem pensamos em nada disso , mas está aí uma ideia Quem sabe?

Pode nos contar quais são os planos do trio para quando a turnê de despedida chegar ao fim?

AB: Não podemos dizer nada ainda , pois nada é 100% certo .A unica certeza é que todos nós sempre estaremos fazendo o nosso melhor para continuarmos com os nossos sonhos e inspirações. Podem esperar muitas novidades boas. O rock dentro de cada um de nós continua mais vivo do que nunca. E agradecemos a todos vocês que sempre nos apoiaram. Nos vemos na estrada. Como sempre digo: "keep on rockin"!

