Andrea Bocelli lança livro sobre Luciano Pavarotti

Depois de viver muitas experiências no mundo da música, o tenor Andrea Bocelli resolveu lançar um livro para falar sobre a vida de um amigo com o qual ele conviveu de perto: Luciano Pavarotti.



Com depoimentos recolhidos por Giorgio De Martino, o livro "Luciano Pavarotti, um mestre para todos" narra momentos da vida do cantor italiano, as curiosidades do meio musical, os encontros com personalidades e o lado menos conhecido do artista, como a tendência à solidariedade e a vida no casamento.



Mas o ponto principal do livro é a amizade vivida pelos tenores, que começou de forma tímida e foi se solidificando ao longo dos anos. Entre outras coisa, Bocelli conta como Pavarotti o influenciou na formação da sua carreira.

adblock ativo