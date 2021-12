André França lança fotolivro Vanishing

O artista André França lança o fotolivro Vanishing nesta quinta-feira, 25, às 18 horas, no Berlim Café, no Icba. O livro apresenta todas as fotografias da série homônima e traz textos sobre esse projeto e sobre toda a produção do artista.

A crítica, curadora e professora de História da Arte da Ufba Alejandra Muñoz, a curadora e fotógrafa norte-americana Aline Smithson e a artista visual norte-americana Frances Jakubek são as autoras dos textos que compõem a edição bilíngue, português/inglês. As fotos da série podem ser vistas no site andrefranca.com.

