Anamara participa do Carnaval de Juazeiro e recebe carinho dos fãs

A ex-BBB Anamara, conhecida como Maroca, encontra-se em Juazeiro (a 500 km de Salvador) para participar do Carnaval 2010 do município, que homenageia a também conterrânea Ivete Sangalo. Essa é a primeira vez, após cinco meses, que a ex-policial militar volta à cidade depois de ter participado do reality show da Rede Globo.

Ex-BBB é cercada pelos admiradores ao chegar para a festa que presta homenagem a Ivete Sangalo

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 28, Anamara agradeceu ao apoio dos fãs de sua cidade e da região, em especial das pessoas que fizeram uma verdadeira campanha para que ela fosse campeã na disputa. “Eu agradeço a Juazeiro por tudo, sei que meus fãs fizeram uma campanha muito forte e saber de todo esse apoio me deixou muito contente”, declarou.

Sobre o programa de televisão e o fato de ter se tornada famosa em pouco tempo, Maroca garante que ainda não está habituada com a vida de celebridade. “É estranho que todos saibam sobre você quando você não sabe sobre todos”, disse.

Mesmo sem ter ido à final do programa, ela afirma com convicção que sua participação foi intensa: “Não cheguei ao final do BBB, mas cheguei aos corações das pessoas”.

A ex-BBB foi rodeada por uma legião de fãs quando pousou para fotos e chegou a dar autógrafos em suas fotos publicadas na Plaboy.

adblock ativo