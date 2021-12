Anamara participa de noite de autógrafos da Playboy em Salvador

A ex-BBB Anamara participa nesta terça-feira, 11, às 18h, de uma noite de autógrafos da revista Playboy, no Salvador Shopping, em Salvador. A publicação traz a manchete "Maroca do BBB: dê uma geral na ex-policial", fazendo clara referência à antiga profissão da baiana, que pertencia à Polícia Militar da Bahia (PM) antes de entrar no programa.







Nas fotos, Maroca aparece de quepe e botas de cano alto em poses sensuais para o fotógrafo André Passos.











