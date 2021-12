Anamara ganha torcida de Ivete Sangalo no Twitter

Quem é o seu favorito da semana na casa do BBB 10? Vote.







A baiana Anamara, participante da décima edição do Big Brother Brasil 10, já ganhou a simpatia e a torcida de Ivete Sangalo. Nesta quarta-feira, 3, a cantora postou em seu perfil no Twitter quais foram suas impressões sobre a policial militar e pediu para seus seguidores votarem a favor dela continuar no reality show.









