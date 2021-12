Anamara faz pole dance para o Paparazzo

Anamara prometeu e cumpriu. O ensaio sensual da ex-BBB para site do Paparazzo, no ar a partir deste sábado, 10, foi o mais apimentado das participantes da décima edição do reality show da Globo. Maroca posou para as lentes do fotógrafo Robert Schwenck, na boate The Week, e esbanjou beleza e sedução. A baiana aparece vestida em lingeries provocantes e fazendo pole dance.





Entre as ex-BBBs 10 que já posaram para o Paparazzo estão Cacau, Angélica e Lia.





