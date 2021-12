Anamara e Dadá fazem campanha para ajudar crianças com câncer

A ex participante do Big Brother Brasil (BBB), Anamara, e a quituteira Dadá vão se unir para ajudar crianças com câncer durante a campanha “Sou Retado, Seja Também” em Salvador. As duas baianas incentivarão a compra do Retado Búrguer, na rede de lanchonetes Sandwich Hall, a partir desta quarta-feira, 4.

adblock ativo