Ana Paula Padrão vira modelo para Barbie

Pela primeira vez no Brasil, o rosto da Barbie será de uma brasileira. É o caso da jornalista Ana Paula Padrão. A âncora do jornal da Record virou uma boneca feita pela Mattel do Brasil. Segundo informações da Folha Online, o objetivo é leiloar o brinquedo para arrecadar dinheiro para causas sociais.

Apenas uma unidade da boneca foi produzida pelo artista plástico Marckie Benchay. O dinheiro arrecadado no leilão será revertido em benefício da ONG Make-A-Wish Brasil, que realiza desejos de crianças em estado grave.

Nesta sexta-feira, 30, a instituição completa 30 anos.De acordo com a gerente da divisão Girls da Mattel do Brasil, Ana Furtado, a jornalista "é a primeira âncora de jornal que a gente faz uma homenagem e o que a gente busca com isso é inspirar as meninas".

A proposta surgiu após uma pesquisa sobre qual seria a profissão nova da Barbie. No Brasil, a garotada escolheu âncora de telejornal. Padrão disse ter ficado lisonjeada. “Para mim foi uma grande surpresa. Eu não esperava isto quando tinha 20 anos, imagine agora que eu já passei dos 40".

A boneca personalizada será somente para o leilão. Em julho, a Mattel lançará a Barbie “Âncora de Telejornal”, com rosto tradicional.

